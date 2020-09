Kein neuer Infizierter

Viernheim.. Keine weitere mit dem Coronavirus infizierte Person ist am Montag aus dem Kreis Bergstraße gemeldet worden. Das schreibt das Landratsamt in einer Pressemitteilung. In Viernheim gab es bislang 107 Corona-Fälle, 98 Personen gelten mittlerweile als genesen. Damit sind in der Stadt aktuell neun aktive Fälle bekannt. Im gesamten Kreis sind 61 Personen bekannt, die mit dem Coronavirus infiziert

...