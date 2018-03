Anzeige

Viernheim.Großes Interesse zeigten die Anwohner des Bereichs rund um den Michael-Ende-Weg an dem Ortstermin, zu dem die Fraktion der Unabhängigen Bürger Viernheim (UBV) kurzfristig eingeladen hatte. Etwa 20 Frauen und Männer fanden sich ein. Am 6. März wird der Bebauungsplan zum Bannholzgraben erneut zur Beratung in der Sitzung des Bauausschusses anstehen. Bei der jüngsten Sitzung am 30. Januar war das Thema vertagt worden.

Mehrere Anwesende bemängelten, dass das Ergebnis der Verkehrszählung durch die Stadt noch nicht veröffentlicht worden sei. Von der Stadt gab es hierzu gestern keine Stellungnahme mehr. „An der Kita herrscht doch jetzt schon ein Verkehrschaos“, meinte Thorsten Tegethoff. Er befürchtet viel Durchgangsverkehr, weil alle Autofahrer den kürzesten Weg Richtung Süden nehmen würden. Kinder an der Bushaltestelle seien gefährdet, fürchtet Rico Glaser. Ein anderer Anwohner bemängelte, dass Baumfällungen und eine Straßenverbreiterung im Michael-Ende-Weg anstünden.

Walter Benz, Fraktionsvorsitzender der UBV, betonte, dass es nicht darum gehe, ob das neue Wohngebiet kommt, „wir wollen nur kein neues Nadelöhr produzieren“. Der Baustellenverkehr werde voraussichtlich über einen verbreiterten Feldweg abgewickelt. Sorge mache er sich jedoch auch, dass Rettungswege zum Neubaugebiet über den Michael-Ende-Weg verlaufen könnten – er fürchtet, dass die dann verlängerte Straße Schwerlastverkehr nicht tragen könne, weil sie untertunnelt sei. „Straßen werden aber genutzt, wenn sie da sind.“