Viernheim.. Viernheim hat wieder einen Ortsverband des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB). Gut ein Jahr nach der Auflösung hat sich der Ortverband neu gegründet. Vorsitzender ist Nils Burkhoff, der vom DGB mit der Neugründung beauftragt worden war.

Der DGB-Ortsverband Viernheim wurde zum Ende des Jahres 2017 aufgelöst, weil sich keine Mitstreiter für Vorstand und Aktivitäten mehr gefunden hatten. Bis dahin gehörte der Ortsverband organisatorisch zum Kreisverband Mannheim. Mit der Neugründung liegt die Zugehörigkeit nun beim DGB-Kreisverband Bergstraße.

Filmvorführung mit Diskussion

Der 29-jährige Nils Burkhoff hat in den vergangenen Monaten federführend einen Neustart vorangetrieben. Zu seinen Mitstreitern gehörten dabei Thomas Keil und Bernd Haas, die bei der Gründungsversammlung von acht stimmberechtigten Gewerkschaftern zu den Stellvertretern gewählt wurden. „Wir wollen aktiv sein und auf die Rechte der Arbeitnehmer aufmerksam machen“, betonte Nils Burkhoff in seiner Ansprache vor den Wahlen. Der DGB sei keine Partei und auch kein Relikt aus dem Industriezeitalter, sondern ein „Verband der Arbeit“. In Viernheim soll dies mit Infoständen und Veranstaltungen wieder publik gemacht werden.

Zunächst steht ein Filmabend auf dem Terminkalender. „Der marktgerechte Patient“ heißt der Streifen, der am Samstag, 11. Mai, 17 Uhr, in der Kulturscheune gezeigt wird. Anschließend können die Besucher mit dem DGB-Regionssekretär Südhessen, Horst Raupp, diskutieren.

Raupp referierte bei der Versammlung zu den Anliegen des DGB: „Wir kämpfen gegen schlecht bezahlte und befristete Arbeitsverhältnisse und für die Tarifbindung und Lohngerechtigkeit.“ Es müsse den gleichen Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort geben, dafür gelte es, die Rahmenbedingungen zu schaffen. In Deutschland sei genug Geld da, aber die Schere zwischen Arm und Reich gehe immer mehr auseinander. „Die Verteilung stimmt einfach nicht“, erklärte Horst Raupp.

Der DGB-Kreisverbandsvorsitzende Sven Wingerter betonte: „Wir brauchen beim DGB eine gute Basis vor Ort, das heißt direkt in den Ortsverbänden.“ Der neu gewählte Vorsitzende formulierte die konkreten Ziele des Ortsverbandes für die kommenden Wochen und Monate. So wolle man die Viernheimer Betriebsräte an einen Tisch holen und über Gewerkschaftsarbeit sprechen. Mit den demokratischen Parteien will der DGB ebenfalls Kontakte pflegen. Zudem soll er in absehbarer Zeit eine feste Anlaufstelle haben – ein Büro in Viernheim mit regelmäßigen Telefonzeiten.

Mit der Neugründung und den Neuwahlen ist der Vorstand aber noch nicht komplett, es werden weitere Mitstreiter gesucht, die sich einbringen wollen. Jeder, der in Viernheim lebt und Mitglied einer DGB-Gewerkschaft ist, gehört damit auch der Dachorganisation an. „Man muss dem DGB nicht extra beitreten“, sagte Nils Burkhoff. Er hoffe, dass viele Viernheimer Arbeitnehmer, die gewerkschaftlich organisiert sind, den Kontakt zum DGB-Ortsverband suchen. su

