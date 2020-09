Kein weiterer Infizierter

Viernheim.Kein weiterer Corona-Fall ist am Mittwoch aus Viernheim gemeldet worden. Das schreibt das Landratsamt des Kreises Bergstraße in einer Pressemitteilung. Damit liegt die Zahl der aktiven Fälle in der Stadt aktuell weiter bei elf. Aus dem gesamten Kreis Bergstraße wurden am Mittwoch zwei weitere Personen gemeldet, bei denen das Coronavirus nachgewiesen worden ist. Sie kommen aus Bensheim und Neckarsteinach. Damit gibt es nach Angaben des Landratsamts aktuell 42 aktive Fälle im Kreis Bergstraße. Bisher hat es dort drei Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben. Momentan befindet sich kein Patient mit einer bestätigten Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 10.09.2020