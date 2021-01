Keine Einsätze in der Silvesternacht

Viernheim..Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Viernheim haben die Silvesternacht zu Hause verbracht – und sind beim Feiern nicht ein einziges Mal gestört worden. Wie Stadtbrandinspektor Micheal Ahnert am Neujahrstag auf Nachfrage dieser Redaktion erklärte, sei es tatsächlich zu keinem einzigen Einsatz gekommen. Ahnert: „Es war die ganze Nacht absolute Ruhe.“ Das sei eine ganz neue Erfahrung für die Frauen und Männer bei der Freiwilligen Feuerwehr, ergänzte der Stadtbrandinspektor.

Ein Sprecher der Polizeistation Lampertheim-Viernheim sagte, es sei im Zuständigkeitsbereich zu keinen nennenswerten Vorkommnissen gekommen. Der Beamte machte der Bevölkerung ein Kompliment für ihr zum allergrößten Teil sehr diszipliniertes Verhalten. Auch der Polizist sagte „das kennen wir so gar nicht“. Auf jeden Fall aber betrachte er es als guten Start ins neue Jahr.

Laut Mitteilung des Polizeipräsidiums Südhessen mit Sitz in Darmstadt sei die Silvesternacht im gesamten Einzugsgebiet ausgesprochen ruhig verlaufen. Die Bürger hätten sich zum größten Teil an die Regeln gehalten, hieß es.

