Keine Nachfolger

Wer die katholische Kirche und ihre Entwicklung beobachtet, dem kann angst und bange werden: Mitglieder wenden sich ab – viele treten aus – und kaum noch ein junger Mann will Pfarrer werden. In dieser Situation wird Ignatius Löckemann vor gut einem Jahr auf die Stelle des Hochschulpfarrers nach Mainz berufen, Kaplan Christian Kaschub geht nach Friedberg im Taunus und Angelo Stipinovich wechselt nach Namibia.

Das Loch, das Schmitts Weggang aus Lampertheim dort gerissen hat, ist noch nicht gestopft. In beiden Städten ist die Situation „im Fluss“, um es mal positiv auszudrücken. Und damit sind sie beileibe nicht allein – im ganzen Bistum Mainz und in fast allen Diözesen in Deutschland ist die Situation gleich. Da können die Kirchenmitglieder in Viernheim noch so viel wünschen und fordern: Die Zusammenlegung der beiden noch übrig gebliebenen Pfarreien dieser Kleinstadt wird kommen. Das passiert schneller, als es so manchem lieb sein dürfte. Die Internetseite des Bistums Mainz stellt detailliert dar, wie sich Peter Kohlgraf diesen Prozess vom zeitlichen Ablauf her vorstellt. Und ein Blick in umliegende Großstädte zeigt, dass es Gemeinden gibt, wo ein einzelner Pfarrer für fünf und mehr Kirchen zuständig ist. Schön ist das nicht – aber wohl unvermeidbar.

© Südhessen Morgen, Samstag, 26.01.2019