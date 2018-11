„Keine Verbindungen“

Radfahrer haben es nicht leicht – findet der Leserbriefschreiber. © bur

Zum Artikel: „Als Rennstrecke missbraucht“ vom 1. November 2018

Als langjähriger Viernheimer und begeisterter Radfahrer kann ich dem Artikel nur voll und ganz zustimmen. Viernheim ist sicher noch weit entfernt von einer fahrradfreundlichen (und sicheren) Stadt. Erst Versuche wurden zwar mit den beiden Radstraßen unternommen, leider aber nicht zu Ende gedacht: Die Radstraße Hofmannstraße, von den Schulen Humboldt und Magnus kommend, hört an der Einmündung Wasserstraße auf – ohne einen gefahrenlosen Übergang für alle die Schulkinder. Da fehlt noch ein sicherer Übergang mit Zebrastreifen und Ampel zur Fußgängerzone Rathausstraße. Beim Genuss einer Pizza im „Salerno“ auf der Außenanlage hat man immer Angst, dass vor den Augen ein Kind von den vorbei donnernden Autos (trotz 30er Zone) überfahren wird. Die vom ADFC genannte Radstraße Jahnstraße, hört an der Einmündung zur Mannheimer Straße auf. Wer von dort per Rad ins Rhein-Neckar-Zentrum fahren will, hat in der Tat als Linksabbieger das Totenhemd an. Man muss sich zwischen den Autokolonnen auf die Linksabbiegerspur durchhangeln; besonders gefährlich nach Feierabend im Winter. Hier gehört ein Übergang bis in die Anne-Frank-Straße mit Zebrastreifen und Ampelanlage hin.

An die Radfahrer vom Kinopolis kommend, die Richtung Heinrich-Lanz-Ring wollen, ist auch nicht gedacht. In Höhe des Bahnübergangs gibt es für Linksabbieger keinerlei Verbindung des vorhandenen Radweges in Richtung Mannheimer Straße/Heinrich-Lanz-Ring. Dort ist auch nicht an die Kinobesucher gedacht, die nachts in Richtung Innenstadt wollen. Da der Gehweg vor der Schranke aufhört, gehen die dann (meist noch in dunkler Kleidung) auf dem Radweg und werden häufig von Radfahrer beinahe übersehen.

Der vor Jahren bereits angekündigte Radweg vom Sportgelände nach Hüttenfeld ist immer noch nicht realisiert. Viele Kinder aus Hüttenfeld, die in den Sommerferien per Rad ins Waldschwimmbad wollen, weichen auf den Standstreifen der Landstraße aus – ein gefährliches Unterfangen bei all den Autos, trotz Geschwindigkeitsbeschränkung.

Fazit: In Viernheim gibt es für die Radfahrer noch viel zu tun – packt es doch endlich einmal an!

