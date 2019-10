Kellerduell der Oberliga

Viernheim.Es ist das Kellerduell der Frauen-Oberliga: In Freiburg treffen am Samstag der FC St. Georgen und der TSV Amicitia aufeinander, die am Ende der Tabelle stehen.

Beide Teams haben erst einen Sieg erreicht und sind mit drei Punkten auf die Plätze elf und zwölf gerutscht. Allerdings ist das zu dem frühen Zeitpunkt der Saison noch nicht aussagekräftig, denn mit einem Sieg und drei Zählern kann man gleich mehrere Plätze gutmachen.

Das Ziel haben die Fußballerinnen des TSV Amicitia klar vor Augen, sie wollen die rote Laterne möglichst in Freiburg lassen. Zuletzt waren die Viernheimerinnen dem Spitzenreiter VfL Sindelfingen klar mit 0:5 unterlegen. Der FC Freiburg-St. Georgen könnte aber ein Gegner auf Augenhöhe sein, so dass die Spielerinnen mit den Trainern Patrick Kloskalla und Markus Rohr zuversichtlich die Auswärtsfahrt angehen.

Die Frauen 2 müssen am Sonntag nicht so weit fahren, um 11 Uhr spielen sie beim TSV Neckarau 2. Die B1-Juniorinnen sind als Neuling in der Oberliga zwar noch ohne Punkt, kommen aber immer besser in der hohen Spielklasse zurecht. Vor Wochenfrist hatten sie einen Punkt schon fast sicher, als der SV Eutingen doch noch zum 2:3 traf. Auf der gezeigten Leistung können die Mädchen aber aufbauen. Vielleicht klappt es schon am Samstag mit einem Erfolgserlebnis. Allerdings gehört auch der Karlsruher SC zu den Spitzenteams der Liga. Nach dem Ersten, Fünften und Zweiten der Liga haben es die Viernheimerinnen jetzt mit dem Tabellendritten zu tun. Anpfiff ist um 12.15 Uhr.

Um 16 Uhr spielen die C-Mädchen bei den Jungs des SC 08 Reilingen 2. Am Sonntag erwarten die B2-Juniorinnen um 11 Uhr die Mädchen des VfK Diedesheim zum Verbandsliga-Spiel. Anschließend, um 13.30 Uhr, treffen die E-Juniorinnen auf die SG Heidelberg-Kirchheim. Um 11 Uhr sind zudem die D-Juniorinnen im Einsatz, spielen im Derby bei der SG Hohensachsen. su

© Südhessen Morgen, Samstag, 19.10.2019