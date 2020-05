Kempf spricht mit Bürgern

Viernheim.Die nächste Bürgersprechstunde mit Erstem Stadtrat Bastian Kempf ist am Mittwoch, 27. Mai von 15.30 bis 17.30 Uhr. Aufgrund der Corona-Krise ist ein persönliches Gespräch laut einer Pressemitteilung nicht möglich. Die Sprechstunde wird daher telefonisch oder per Videokonferenz ablaufen. Der Erste Stadtrat ist verantwortlich für das Dezernat II. Dieses umfasst das Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung, das Bauverwaltungs- und Liegenschaftsamt sowie das Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung. Zudem hat er den Vorsitz der Betriebskommission Stadtbetrieb inne. Alle Viernheimer Bürger sind laut der Pressemitteilung eingeladen, von dem Angebot Gebrauch zu machen. Auch für die Bürgersprechstunde per Telefon oder Videokonferenz muss vorher ein Termin mit dem Sekretariat unter Telefon 06204/98 82 46 vereinbart werden. red

© Südhessen Morgen, Montag, 25.05.2020