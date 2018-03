Anzeige

Viernheim.Über 2000 Juniorförster hat Viernheim in den vergangenen neun Jahren ausgebildet. Nachdem zunächst 108 Schüler aus der Goethe-schule und Nibelungenschule ihre Diplome bekamen (wir haben berichtet), waren noch einmal 108 Viertklässler im Bürgerhaus. Zwei weitere Klassen aus der Nibelungenschule und die vier Klassen aus der Friedrich-Fröbel-Schule erhielten das Zertifikat, das sie als echte Kenner des Waldes ausweist. Immerhin haben sie zusammen mit Förster Markus Hörner die Bäume, Pflanzen und Tier des Waldes zu allen vier Jahreszeiten kennengelernt.

Zu den ersten Gratulanten der neuen Juniorförster gehörte der Erste Stadtrat Jens Bolze, der sich bei allen Beteiligten bedankte und das Wissen der frisch gebackenen Juniorförster auf die Probe stellte. Die Fragen des Stadtrats zur Sauerstoff-Produktion und zum Lebensraum Wald konnten die Viertklässler einwandfrei beantworten, so dass der Übergabe der Diplome nichts im Wege stand.

Musikalisch umrahmt wurde die Feier an beiden Tagen von Sophia Kramer am Klavier – bei „The cat and the mouse“ von Aaron Copland konnte man förmlich die Maus über die Tasten rennen hören. Ian Benedek, Klavierschüler der Musikschule, war mit „The Entertainer“ von Scott Joplin ebenso zu hören wie Angelika und Judith Zeichner mit der Violine am zweiten Verleihungstag. Und auch die Juniorförster selbst wurden musikalisch: „Ich lieb den Frühling… ich lieb den Sommer… ich lieb die Herbstzeit… ich lieb den Winter“, sangen sie. Musikschulleiter Runar Emilsson begleitete die Schüler beim Jahreszeiten-Lied, das traditionell bei keiner Juniorförster-Diplomfeier fehlen darf. su