Kennzeichen gehören nicht zum Auto

St. Bartholomäus

Pfarrgruppe lädt zu Kirche mit Kindern

Die Pfarrgruppe Biblis veranstaltet wieder Kirche mit Kindern in St. Bartholomäus. Am Sonntag, 19. August, wird gemeinsam Kinderwortgottesdienst gefeiert. Das Thema lautet: „Brot des Lebens.“ Grundschulkinder und Kleinkinder in ...