Kerweverein sucht weitere Mitstreiter

Viernheim.. Der Kerweverein hat seinen Vorstand weitgehend im Amt bestätigt. Bei der Jahreshauptversammlung wurde das Team mit dem Vorsitzenden Reiner Adler, Kassiererin Monika Kempf und Schriftführer Patrick Elling wiedergewählt. Neuer Zweiter Vorsitzender ist Stefan Sailer. Der bisherige Stellvertreter Manfred Bergmann komplettiert den Vorstand mit den weiteren Beisitzern Judith Diesterweg, Norbert Kahnert, Jens Wiedenhoeft und Christian Rakowski.

Reiner Adler blickte in seinem Rechenschaftsbericht vor allem auf die Kerwe 2018 zurück. „Es war wieder eine gelungene Veranstaltung über alle drei Tage“, bedankte er sich vor allem beim Kerwepaar Ann-Kathrin Helbig und Jörg Scheidel, aber auch allen Helfern, die bei Ausgrabung, Kerwescheier und Nachkerwe im Einsatz waren.

Um die Tradition der Viernheimer Kerwe weiterhin hochhalten zu können, hatte der Kerweverein in einem Rundschreiben an alle Mitglieder um Unterstützung geworben. „Etwa 15 Prozent der Mitglieder haben eine Antwort gegeben, inwieweit sie sich einbringen können und wollen“, bilanzierte Adler die Aktion als „Teilerfolg“.

Darüber hinaus hatte der Kerweverein unter der Federführung von Kassenwartin Monika Kempf in den vergangenen Monaten einige Satzungsänderungen ausgearbeitet, die bisherige Satzung musste in einigen Punkten auf den neuesten Stand gebracht werden. So mussten die Paragrafen mit den D-Mark-Beiträgen angepasst und um die Regelungen der Datenschutzgrundverordnung ergänzt werden. Der vorliegende Entwurf einer neuen Satzung wurde von den Mitgliedern ohne weitere Aussprache und Diskussion einstimmig angenommen.

Tanz in den Mai

Am Ende der Jahreshauptversammlung gab der Vorsitzende noch einen Ausblick auf die Termine im laufenden Jahr. Am Dienstag, 30. April, findet der Tanz in den Mai statt, der wieder als Kooperationsveranstaltung mit den Großen Drei und der Sänger-Einheit gefeiert wird. Die Kerwe 2019 in Viernheim beginnt am 9. November. su

© Südhessen Morgen, Freitag, 12.04.2019