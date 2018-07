Ketsch für blaugrüne Kicker keine Reise wert

Anzeige

Viernheim.Nach einer intensiven ersten Trainingswoche ist den beiden Herrenteams des TSV Amicitia Viernheim am vergangenen Sonntag der Start in die Testspielphase missglückt. Sowohl die erste wie auch die zweite Garnitur waren gemeinsam bei der Spvgg. Ketsch zu Gast, kassierten dort aber mit 2:5 und 1:4 deutliche Niederlagen. Kurios dabei die Besetzung der Torhüterpositionen bei den Blaugrünen, denn alle vier vorgesehenen Keeper standen wegen Urlaub oder Verletzungen nicht zur Verfügung.

„Es ist wie verhext mit den Torleuten“, war Trainer Uwe Beck schon vor dem Testspiel sichtlich genervt, nachdem er am Freitag und Samstag auf der Suche nach Ersatz herumtelefoniert hatte. So musste bei der ersten Mannschaft Ismail Kaya zwischen den Pfosten aushelfen, außerdem standen nur drei Einwechselspieler zur Verfügung. Beck hatte sechs Neuzugänge mit nach Ketsch genommen. Andreas Tatzel, René Helbig und Michelangelo Ragni spielten von Beginn an, Timo Endres, Leon Klinke und Dennis Wetzel wurden im Verlauf der Partie eingewechselt. Das Kreisligateam der Südhessen traf am Vormittag auf die in der Landesliga beheimateten Hausherren und konnte dabei rund 80 Minuten lang gut mithalten.

Danach aber schwanden die Kräfte und Ketsch legte noch drei Treffer nach. Die Führung der Gastgeber durch Kevin Nauen (4.) konnte Laurenz Baaß (39.) noch vor der Pause per Elfmeter ausgleichen. Salvatore Rindone (60.) sorgte für die erneute Ketscher Führung, die Südhessen antworteten durch Timo Endres (65.) aber umgehend.