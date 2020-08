Ketten aus bunten Perlen

Viernheim.. Lena fädelt vorsichtig die kleinen Perlen auf ihr dünnes Gummiband. Sorgfältig wählt sie die Reihenfolge der Farben und Größen aus und schaut zufrieden zu, wie ihre individuelle Perlenkette immer länger wird.

Zum Abschluss ihres alternativen Ferienprogramms hat die städtische Jugendförderung zur Schmuckwerkstatt in den Treff im Bahnhof (TiB) eingeladen. Mädchen und Jungen können unterschiedliche Schmuckstücke selbst herstellen. Unzählige Perlen aus Holz, Glas oder Kunststoff, in allen Größen, Formen und Farben liegen für die Schmuckdesigner bereit.

Jeder Teilnehmer sucht sich seine Favoriten in einem Schälchen zusammen. Bei der Auswahl fällt die Wahl schwer: lieber kunterbunt gemischt oder doch nur ein Farbton? Glücklicherweise ist genug Zeit für mehrere Armbänder und Ketten. Die Kinder sind ganz vertieft in das Auffädeln der kleinen Rocailles-Perlen und der größeren Bastelperlen, immer wieder wird gemessen, ob die Länge schon um das Handgelenk oder den Hals reicht.

„Viele Kinder basteln auch extra Kettchen für ihre Geschwister oder Freundinnen oder die Mama und Oma zuhause“, sagt Anne Knapp von der Jugendförderung. „Und manchmal bekommen auch die Leiter ein Geschenk“, zeigt sie gerührt ihr hellblaues Armbändchen, das ihr gerade umgebunden wurde.

Specksteine poliert

Vor allem die Jungs stürzen sich auf die Speckstein-Station. Die Rohlinge werden geraspelt und geschliffen, dann mit Wasser auf Hochglanz poliert. Wer will, kann sein Amulett sogar mit einem Muster verzieren, so dass es ein ganz authentisches Aussehen bekommt. Und damit die Kinder ihre Schmuckstücke auch sicher heim transportieren können, stellen sie ganz am Ende auch noch Beutel aus Stoff her. su

© Südhessen Morgen, Samstag, 15.08.2020