Kicker verteidigen Platz drei

Viernheim.Pflicht erledigt: Ein standesgemäßer 4:0-Auswärtserfolg beim SV Seckenheim stand nach 90 Minuten für die Privatmannschaft des TSV Amicitia zu Buche. Trotz personeller Engpässe konnte die klar favorisierte Mannschaft von Trainer Markus Scheidel spielerisch und läuferisch überzeugen und kam vor allem in der ersten Halbzeit zu einer ganzen Reihe von hochkarätigen Torchancen.

Vor allem Timo Lutz stach aus der gut organisierten Viernheimer Truppe heraus, der mit brandgefährlichen Standards und gut temperierten Pässen seine Mitspieler gekonnt in Szene setzte und für Gefahr sorgte. So fielen auch zwei der drei Tore für die Privatmannschaft in der ersten Halbzeit, als Lutz einen Eckball direkt verwandelte und ein weiterer von einem Seckenheimer Spieler direkt ins eigene Tor befördert wurde.

Weitere Chancen boten sich Michael Wunderle, John Wells und Florian Waidmann. Bei einer Lutz-Flanke traf der sich in die Höhe schraubende Mike Rieker per Kopf die Latte.

Kurz vor der Halbzeit landete ein Freistoß von Stefan Winkenbach beim agilen Wells, der zum 3:0 vollendete. Nach der Pause und der sicheren Führung im Rücken agierten die Viernheimer nachlässiger und nicht mehr so zielstrebig und konzentriert. So kreierten die Gäste gegen die weiterhin harmlosen Seckenheimer Gastgeber, die jedoch tolle Moral zeigten, nur noch wenige herausgespielte Torgelegenheiten, die von Wunderle und Waidmann zunächst vergeben wurden. In der 80. Minute war es dann Waidmann, der eine Flanke von Wells zum 4:0 verwandeln konnte und damit den Endstand herstellte.

Die Privatmannschaft bleibt nach dem vierten Sieg in Folge weiterhin auf Platz drei der Tabelle. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 30.10.2018