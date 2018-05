Kim Heidemann läuft auf Platz zwei

Anzeige

Viernheim.Die Triathleten des TSV Amicitia nahmen am Shorttrack-Triathlon in Griesheim teil. Kim Heidemann, Gina-Marie Jukic und Marius Manger starteten für die Junioren und die Jugend A im ersten Rennen. Kim Heidemann konnte mit einer guten Schwimmleistung überzeugen, brauchte 7:02 Minuten für 500 Meter. Marius Manger stieg knapp 15 Sekunden später aus dem Wasser, gefolgt von Gina-Marie Jukic. Auf dem von Überholverbotszonen geprägten 19 Kilometer langen Radkurs konnten alle drei Starter ihre Platzierungen verbessern. Auf der Laufstrecke musste Kim Heidemann im Zielsprint ein Mädchen vorbeiziehen lassen, sie finishte daher auf Platz zwei.

Auch Marius Manger belegte nach den fünf Laufkilometern den Silber-Rang. Gina-Marie Jukic kam auf Platz fünf im Ziel an. Bei der Jugend B war der TSV Amicitia mit Sophia Stößer, Raja Neumann, Maya Heidemann, Elli Campbell, Moritz Göttler und David Münch vertreten. Die Schwimmleistungen über 400 Meter waren sehr gut – die drei schnellsten Schwimmer waren aus Viernheim. Auch das Durchsetzen am Start funktionierte besser als bei vorangegangenen Wettkämpfen. Auf dem Rad konnten die guten Positionen gehalten werden. Ärgerlich war nur, dass sich noch erwachsene Starter aus vorigen Rennen auf der Strecke befanden. Beim 2,5-Kilometer-Lauf ließen die Viernheimer nichts mehr anbrennen. Moritz Göttler siegte nach 34:09,51 Minuten souverän bei den Jungs. Sophia Stößer und Raja Neumann finishten auf Platz zwei und drei bei den Mädels. David Münch zeigte als Siebter ein starkes Rennen und auch Maya Heidemann (10.) und Elli Campbell (13.) kamen mit zufriedenstellenden Ergebnissen im Ziel an.

Campbell holt Rückstand auf

In der Altersklasse der Schüler A gingen Caera Campbell und Janik Schmitt an den Start. Beide kamen nach 7:12 Minuten für 200 Meter zeitgleich aus dem Wasser, auf dem Rad konnte sich Janik Schmitt leicht absetzen. Den Rückstand holte Caera Campbell beim Laufen wieder auf, so dass die Viernheimer zeitgleich im Ziel ankamen. Für Caera Campbell bedeutete es den dritten Platz bei den Mädchen, Janik Schmitt wurde Achter. Das Trio Niklas Schmitt, Corvin Münch und Julius Zengi ging in das Rennen der Schüler B, die 200 Meter Schwimmen, fünf Kilometer Radfahren und einen 1000-Meter-Lauf zu absolvieren hatten. Mit ihren Endplatzierungen waren Niklas Schmitt (10.), Corvin Münch (13.) und Julius Zengi (16.) sehr zufrieden, zumal jeder in seiner besten Disziplin überzeugen konnte. Als letztes starteten die Schüler C in ihren Wettkampf, für manche Viernheimer war es ihr erstes Triathlon-Rennen. Trotz unüberschaubarer Wechselzonen und verwinkelter Laufstrecke ließen sich Kallum Campbell, Marlon Münch, Phil Petri, Nick Jeckstadt und Tim Gutfrucht nicht aus der Ruhe bringen und erreichten nach 100 Meter Schwimmen, 2,5 Kilometer Radfahren und 400 Meter Laufen die Ziellinie. Die Trainer Nico und Tobias Honsowitz sowie Raffaela Wiesenfeldt waren sehr zufrieden mit den Ergebnissen der Athleten, die trotz der etwas unglücklichen Streckenorganisation den Wettkampf gut meisterten.