Kind ohne Sicherung

viernheim.Vor dem Höhepunkt der närrischen Zeit haben Beamte der Polizeistation Lampertheim-Viernheim am Montagabend in der Nibelungenstraße Tempo und Fahrtüchtigkeit der Verkehrsteilnehmer kontrolliert. Zwischen 21 und 22.30 Uhr wurden nach Polizeiangaben zwölf Wagen angehalten und überprüft. Ein Fahrer war mit einem Kleinkind unterwegs, das weder in einem Kindersitz saß noch angeschnallt war. Der Mann am Steuer muss mit einem Bußgeld in Höhe von 60 Euro sowie einen Punkt im Verkehrszentralregister rechnen.

Zweimal wurde die Nichteinhaltung der erlaubten Geschwindigkeit beanstandet. Ein Fahrer überschritt das Tempolimit von 30 km/h um zwölf Stundenkilometer, eine Autofahrerin war vierzehn Kilometer zu schnell unterwegs. Die Angehaltenen wurden mit einem Bußgeld in Höhe von 25 Euro verwarnt. Bei einem Wagenlenker bestand außerdem der Anfangsverdacht, dass dieser unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Dieser Verdacht konnte jedoch vor Ort durch entsprechende Tests ausgeräumt werden. Erfreulicherweise war niemand alkoholisiert unterwegs. pol/gna

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 27.02.2019