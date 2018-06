Kinder bauen Druck auf

Anzeige

Mit einer Spritze können die Mädchen und Jungen das Luftdruck-Phänomen gleich ausprobieren. Dann wird ordentlich geschafft. Unter Anleitung der beiden Trainer bauen die Schüler jeweils eine mit Luft betriebene Hebebühne. Auf die Holzplatte werden zwei leere Spritzen genagelt, dann wird ein Lattenkippwinkel angeschraubt.

„Es sind keine speziellen Materialien, sondern alltägliche und handelsübliche Gegenstände“, betont Steffen Seehars, Projektleiter von TÜV-Kids beim Technischen Überwachungsvereins in Darmstadt, dass den Kindern Anregung gegeben werden soll, zuhause mit den Eltern weiter zu experimentieren.

„Technik macht nämlich richtig Spaß“, findet Seehars und schaut zu, wie die Viertklässler arbeiten. Maike Hermann und Marko Rücker verteilen einen Drei-Wege-Hahn, Steckverbindungen und dünne Schläuche – und noch, bevor die Trainer erklären können, wie gebaut wird, versuchen es die Kinder selbst. „Das geht nicht, so kann doch gar keine Luft rein“, verbessern sich die Schüler gegenseitig. Das Prinzip zur Druckerzeugung haben sie verstanden und montieren die Schläuche korrekt an ihre fast fertige Bühne. Als Letztes brauchen die Mädchen und Jungs eine dritte Spritze: „Da ist ja keine Luft im System, also muss man sie rein pusten“, wissen die Viertklässler, warum die Spritze aufgezogen an den Schlauch gesteckt werden muss. Sofort testen sie ihre Hebebühne – tatsächlich fährt die Metallplattform hoch und runter.

Stuhl problemlos angehoben

Die Schüler sind begeistert, aber die TÜV-Kids-Experten haben noch ein größeres Experiment vor. Sechs kleine Hebebühnen heben problemlos den Stuhl an.

Und dann versuchen die Schüler sogar, mit Luftdruck den Stuhl und eine Mitschülerin hochzuheben. „Eins, zwei drei“, gibt Marko Rücker das Kommando, langsam fahren die kleinen Hebebühnen hoch – und mit ihnen der besetzte Stuhl. su

© Südhessen Morgen, Freitag, 15.06.2018