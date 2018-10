Kinder beschäftigen sich mit „Licht und Schatten“

Viernheim.Im „Treff im Bahnhof“ fand das alljährliche Herbstcamp des Vereins Lernmobil statt. Den Rahmenplan dieses Angebotes bildeten Unterrichtseinheiten am Vormittag sowie darauf abgestimmte Freizeitangebote an den Nachmittagen. Insgesamt nahmen 16 Kinder an dem Projekt teil. Das Herbstcamp ist mittlerweile fester Bestandteil des Sprachförderangebots des Vereins Lernmobil für Grundschüler aus Viernheim.

Die Sparkassenstiftung der Sparkasse Starkenburg fördert dieses Projekt seit 2009. Beim Sprachfördercamp geht es darum, Kindern mit Migrationshintergrund eine zusätzliche Sprachförderung in den hessischen Herbstferien anzubieten. Dieses Jahr sollte sich alles um das Thema „Licht und Schatten“ drehen.

Der Spaß kam beim Herbstcamp auch nicht zu kurz. Spielerisch, handlungsorientiert und praxisnah wurden die Kinder an das Thema herangeführt. Im Laufe der Woche wurde ihnen bewusst gemacht, welche zentrale Rolle das Licht in verschiedenen Lebensbereichen spielt. So lernten sie zum Beispiel zwischen natürlichen und künstlichen Lichtquellen zu unterscheiden, und dass der Mangel an Licht erhebliche Folgen für lebende Organismen mit sich bringt. Im Zuge dessen realisierten sie, dass das Licht, welches man heutzutage als selbstverständlich wahrnimmt, über lange Zeit von den Menschen entdeckt und erforscht werden musste.

Gemeinschaftliches Erlebnis

Dort, wo Licht ist, ist auch Schatten. So hatten die Kinder in den Lerneinheiten die Möglichkeit, das Zusammenspiel zwischen Licht und Schatten zu erleben. Beim Herstellen von Sonnenuhren, den Schauspielern hinter dem Schattentheater, beim Morsen mit Lichtsignalen und Lesen von Texten mit Themenbezug wurden die kreativen und kognitiven Fähigkeiten der Kinder optimal gefordert und gefördert. An den Nachmittagen fanden verschiedene Aktionen und Projekte statt, bei denen die Kinder das Gelernte anschließend in die Tat umsetzen konnten.

Für alle Kinder und Betreuer war das Herbstcamp 2018 wieder ein gemeinschaftliches Erlebnis mit vielen neuen Eindrücken. Der Erfolg dieses Projekts zeigt, wie wichtig und profitabel die Angebote dieser Art für die Entwicklung der kommunikativen und sozialen Kompetenzen der Kinder sind. red

