Kinder beweisen Ballgefühl

Viernheim.Seit diesem Schuljahr bietet die Fröbel-Grundschule im Rahmen des Mittagsbandes eine Tischtennis-AG für Kinder der dritten und vierten Jahrgangsstufe an, welche Maximilian Di Lella vom TV Viernheim leitet. Nun legten zehn Kinder als Abschluss das Tischtennis-Abzeichen ab. Obwohl einige Schüler im Vorfeld noch nie mit dem Tischtennis-Sport in Berührung gekommen waren, bestanden alle die Prüfung. Diese beinhaltete drei Teile: Technik an der Platte, Koordination und Ballgefühl. Die Kinder hatten sehr viel Spaß beim Ausführen der verschiedenen Übungen und waren sichtlich stolz, als sie am Ende als Auszeichnung eine Urkunde empfangen konnten. red

