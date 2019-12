Kinder engagieren sich für Kinder

Viernheim.Sie klingeln an den Türen, in bunten Gewändern und mit Kronen auf dem Kopf, und bringen die frohe Botschaft von der Geburt Jesu: Die Sternsinger sind vom 3. bis 7. Januar 2020 wieder in den Straßen unterwegs. Viernheimer Kinder und Jugendliche beteiligen sich an der Aktion „Dreikönigssingen“, der weltweit größten Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder. „Segen bringen, Segen sein. Frieden! Im Libanon und weltweit“ heißt das Leitwort der diesjährigen Aktion. Die Sternsinger ziehen von Haus zu Haus, schreiben mit Kreide den Segen „20*C+M+B+20“ (Christus mansionem benedicat – Christus segne dieses Haus) über die Türen, singen und bitten um Spenden für Gleichaltrige in Not.

Beispielland ist diesmal der Libanon, der mit den Nachwehen des Bürgerkriegs und den Auswirkungen des Kriegs in Syrien zu kämpfen hat. Etwa ein Viertel der Gesamtbevölkerung sind syrische Flüchtlinge, was zu Spannungen führt. Die Projektpartner der Sternsinger arbeiten in einem Bildungsprogramm für Schulen mit einheimischen Kindern und mit Kindern aus Flüchtlingsfamilien. Ziel ist es, Frieden und Verständigung zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft, Kultur und Religion zu fördern. Auch der Jesuiten-Flüchtlingsdienst oder die Caritas betreuen die Kinder und Jugendlichen. Für deren Projekte, aber auch für andere Hilfsprojekte weltweit, sammeln die Sternsinger Spenden. Organisiert wird die Sternsingeraktion in Viernheim von allen katholischen Jugendgruppen: KjG St. Aposteln, KjG St. Michael, KjG St. Hildegard, Pfarrjugend St. Marien, Pfadfinder, Ministranten sowie Kinder- und Jugendchor St. Michael setzen sich gemeinsam für die Rechte anderer Kinder ein. Vom 3. bis 6. Januar 2020 besuchen die Gruppen das Stadtgebiet, am 7. Januar sind sie in den katholischen Kindertagesstätten unterwegs.

Wer den Besuch der Sternsinger wünscht, kann sich in Listen einschreiben, die in den Kirchen ausliegen, oder ein Formular auf www.katholische-kirche-viernheim.de ausfüllen. Dort gibt es auch das Anmeldeformular für Kinder als Sternsinger und Jugendliche als Begleiter. Probetermin, auch für spontan Entschlossene, ist am Montag, 30. Dezember, um 15 Uhr im Pfarr- und Jugendheim an der Marienkirche. Aussendung der Sternsinger ist am Freitag, 3. Januar, um 10 Uhr vor dem Hauptportal der Apostelkirche. su

