Kinder entdecken die Welt

Diese Vielfalt gilt es als Bereicherung zu erfahren und in die Gemeinschaft der KjG einzubringen. Nach dieser Erkenntnis haben die einzelnen Zeltgruppen vorgespielt was ihr Zelt, was die KjG St. Michael so einmalig macht. Hilfsbereitschaft und Rücksichtnahme, Toleranz und Respekt vor dem Anderen wurden in kleinen Spielszenen thematisiert und waren in einen wunderschönen Gottesdienst eingebunden. Im Mittelpunkt stand die Aussage Gottes: „Du bist mein geliebtes Kind, an dir habe ich Gefallen“.

So bekamen die Kinder diese Zusage mit auf ihren Lebensweg, dass sie nicht erst noch etwas werden müssen im Leben, bei Gott sind wir alle schon etwas: geliebte und einmalige Menschen. Nachtwanderung und Geländespiel, Lagerfeuer und Gitarrenspiel rundeten die Tage ab und machten sie unvergesslich für alle Teilnehmer.

So haben die Kinder am Ende nicht nur die Welt und ihre Zeltkameraden kennengelernt, sie sind auch Gott und sich selbst immer mehr auf die Spur gekommen. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 18.07.2018