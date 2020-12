Kinder frühzeitig musisch fördern

Viernheim.Erstes Musizieren macht Kindern Spaß und fördert sogar mehr als nur die Musikalität. Ab Januar 2021 starten wieder neue Kurse für die Musikalische Früherziehung an der Städtischen Musikschule Viernheim. Um die Musikalische Früherziehung unverbindlich kennenlernen zu können, bietet die Musikschule unter der Leitung von Aleksandrina Peshev von Dienstag, 8. Dezember, bis Donnerstag, 17. Dezember, immer dienstags und donnerstags jeweils von 14 bis 15 Uhr beziehungsweise 15 bis 16 Uhr kostenlose Schnupperstunden an.

Selbst Musik machen

Das Vermitteln von Singen, Instrumentenkunde, Tanz und Bewegung, Musik hören und erste Notenlehre sind wichtige Schwerpunkte in den Kursen der musikalischen Früherziehung. Hauptsächlich machen die Kleinen jedoch selbst Musik – auf den sogenannten Orff-Instrumenten wie Glockenspiel, Triangel, Rassel, Pauke und klingenden Stäben aus Holz und Metall.

Kinder profitieren in jedem Fall, wenn sie ihr Rhythmus- und Musikgefühl erforschen, sind sich die Organisatoren sicher. Und zwar nicht nur in der musikalischen, sondern in ihrer gesamten Entwicklung, auch wenn sie unterschiedlich große Potenziale mitbringen.

Natürlich hat nicht jedes Kind gleich viel Talent zur Pianistin oder zum Sängerknaben. Aber eine Neigung entdeckt nur, wer Dinge ausprobiert. Jeder Mensch wird mit einer Anlage zur Musikalität geboren und kann sich aber nur dann entwickeln, wenn diese genutzt und gefördert wird, heißt es weiter.

Sozialverhalten wird geschult

Doch Töne, Tanz und Triangel bewirkten noch mehr bei den Kleinen: Neben der Musikalität erfahren Kinder Gemeinschaft, wenn sie zusammen Musizieren und Tanzen. Fantasie und Kreativität werden angeregt und das Selbstvertrauen gestärkt. Das Singen fördert außerdem Sprache, Artikulation und Atmung, das Tanzen ist gut für die Motorik.

Kursleiterin Aleksandrina Peshev studierte Kontrabass und Klavier in ihrer Heimatstadt Plovdiv in Bulgarien und anschließend an der Staatlichen Musikakademie in Sofia. An der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt am Main setzte sie ihr Studium mit dem Abschluss Diplom im Bereich Künstlerische Instrumentalausbildung fort. Anschließend studierte sie Elementare Musikpädagogik an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Mannheim. red

