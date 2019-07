Kinder genießen Sport und Spiel

Viernheim.Gesundheit geht alle Menschen an, ob alt oder jung, ob groß oder klein. So beurteilen das auch Erzieherinnen und Eltern der Ein- bis Sechsjährigen der AWO-Kindertagesstätte Pirmasenser Straße. Um auch die Kleinsten für dieses Thema zu sensibilisieren, wurde ihnen im Zeitraum von zwei Wochen einiges rund um das Thema Gesundheit angeboten.

Gesundheit fördert die Fitness und das Wohlbefinden sowie die geistigen und sozialen Kompetenzen. Wer gesund ist, ist zudem neugierig und wissbegierig. Die Erzieherinnen der Einrichtung haben sich daher einiges zu dem Thema einfallen lassen.

So werden die Kinder täglich mit frischen Zutaten von Bauern der Umgebung versorgt, die von der hauseigenen Köchin in gesunde und abwechslungsreiche Mahlzeiten verwandelt werden. Neben einer ausgewogenen Ernährung des Nachwuchses liegt der Tagesstätte auch deren Bewegung am Herzen. In Kooperation mit dem TSV Amicitia besucht dieser daher in regelmäßigen Abständen die Sporthalle des Vereins. Eine Trainerin achtet dort im Besonderen darauf, dass eventuelle Schwierigkeiten behoben und der Spaß an Bewegung und Sport gefördert werden.

Ausflüge in die Natur

Die Erzieherinnen koordinieren zudem vielfältige Ausflüge in die Natur. Ziel ist es sowohl den Körper als auch den Geist der Kinder anzuregen und diesen Lust auf Erkundungen sowie neue Erfahrungen zu machen.

Um das Thema Gesundheit weiter zu vertiefen, gab es vielfältige Angebote, beginnend mit täglichem Frühsport bis hin zu gesunden Snacks und täglicher Hygiene. Ferner konnten die Kinder sich in Yoga und Judo ausprobieren. Hierzu bot Klaus Klumpp vom 1. Viernheimer Judoclub einen zweitägigen Schnupperkurs an. red

