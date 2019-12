Kinder helfen Bedürftigen

Viernheim.Die Grundschulkinder der Metropolitan International School (MIS) werden im Unterricht auf ein Leben in verschiedenen Ländern vorbereitet. Mehrsprachigkeit ist dabei ein wichtiges Kriterium. Dass aber auch die Empathie nicht zu kurz kommt, bewiesen einige Schüler durch die Teilnahme an der Aktion Viernheimer Weihnachtsbaum der Initiative Wir Unternehmen für Viernheim (WUfV), zu der sie zehn Geschenke beigesteuert haben.

Am Donnerstagnachmittag wurden die festlich verpackten Präsente in der Sparkassenfiliale der Schulstraße persönlich übergeben. „Es hat uns besonders gefreut, als die Anfrage der Metropolitan International School kam. Ganz wichtig ist aber, dass die Initiative von den Kindern ausgegangen ist. Das ist ein beispielhaftes Engagement, das im nächste Jahr vielleicht einige Nachahmer findet“, freute sich WUfV-Sprecher Karl-Heinz Neumann über die unerwartete Unterstützung.

In Begleitung der Lehrerinnen Sara Sheafor, Deniz Atmis Alpay und Maria Erbach wurden die zehn Geschenke in die Innenstadt transportiert. Sie werden am Mittwoch, 18. Dezember, im katholischen Sozialzentrum bei der Bescherung an bedürftige Kinder übergeben.

Die Metropolitan International School ist eine private, gemeinnützige Ganztageseinrichtung mit einem internationalen Kindergarten und einer Kinderkrippe, einer staatlichanerkannten, zweisprachigen Grundschule und einem staatlich genehmigten Gymnasium. JR

