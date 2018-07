Kinder kommen mächtig ins Schwitzen

Anzeige

Viernheim.Bei den Ferienspielen machten die Teilnehmer auch in diesem Sommer wieder jede Menge neue und unterschiedliche Erfahrungen. Das Angebot war erneut breitgefächert, da war jede Menge Talent gefordert. Am Dienstagnachmittag fiel in der Waldsporthalle der letzte Vorhang, als der Stemm- und Ringclub (SRC) zum Workshop „Ringen & Raufen“ eingeladen hatten.

Die beiden Trainer Sascha Niebler und Marco Schmitt zeigten den Ferienspielern, was ein guter Ringer so alles können muss und wie im Verein trainiert wird. Aber schon das Aufwärmen in der gut temperierten Ringerhalle war ganz schön anstrengend. Die 14 Teilnehmer gerieten jedenfalls schnell außer Atem. Rennen, rückwärts laufen, seitlich über die Matte rollen, auf allen vieren vorwärts und rückwärts krabbeln, Purzelbäume, Rolle vorwärts und rückwärts, die berühmte Kerze und Überschläge, da stieß so manches Kind an seine Grenzen.

Man hat schnell gesehen, dass bei den meisten Teilnehmern Koordination und Beweglichkeit noch ausbaufähig sind. Natürlich durften auch einige Ringkämpfe nicht fehlen. Zuvor aber wurden die entsprechenden Griffe trainiert.