Anzeige

Die Vorgehensweise ist festgelegt. Tennis soll Spaß machen. Kindern und Jugendlichen werden durch Halle, Außengelände und Trainer optimale Bedingungen geboten, um Leistung mit viel Spaß zu erreichen. Mit seiner guten Jugendarbeit hat sich der Tennisclub im Bezirk einen Namen gemacht. Jedes Kind hat die Möglichkeit in Vierergruppen am Clubtraining (Sommer und Winter) teilzunehmen. Alle Kinder und Jugendliche, die am Training teilnehmen, haben die Möglichkeit in der Wintersaison die vereinseigene Tennishalle kostenfrei zu nutzen, wenn die Plätze nicht belegt sind.

Spielen mit einem Erwachsenen

Die kostenfreie Nutzung beinhaltet auch das Spielen mit einem Erwachsenen. Ab Landesebene erhalten die Eltern einen Fahrtkostenzuschuss für Auswärtsspiele nach Absprache mit dem Vorstand. Das Mannschaftsessen plus einem Getränk pro übernimmt der Verein. Das Konditionstraining wird komplett vom Club gefördert, ebenso wie das Training der Altersklasse U 8. JR

© Südhessen Morgen, Dienstag, 03.07.2018