Kinder lernen Gefühle kennen

Viernheim.Egal ob „Wie fühlst du dich heute?“, „How do you feel today?“ oder „Bugün kendini nasil hissediyorsun?“, die Geschichte ist immer die gleiche. Im Rahmen des Monats der Sprachen fand im AWO-Familienzentrum Kirschenstraße eine mehrsprachige Vorlesestunde statt, die auch im Internet verfolgt werden konnte. So sollen in der Corona-Pandemie viele Menschen an der Veranstaltung teilhaben können.

Bebildertes Buch

Grundlage ist das bebilderte Buch mit dem Titel „Wie fühlst du dich heute?“dem auch eine Audio-CD in acht Sprachen beigefügt ist. Darauf wird die Geschichte von Muttersprachlern vorgelesen. Mehtap Ercan, Masha Frank und Laura Indiaimo lasen auf Deutsch, Englisch und Türkisch vor und bezogen die Kinder dabei stets mit ins Geschehen ein. Dazu gab es noch ein Bastelangebot und ein Gefühlsmemory. Denn auch Kleinkinder haben starke Gefühle, die sie manchmal allerdings schwer in Worten ausdrücken können, so die Veranstalter.

Sie sind wütend, eifersüchtig oder auch traurig. Das mehrsprachige Buch soll den Kindern helfen, diese Gefühle anhand von lebhaften Beispielen und ausdrucksvollen Illustrationen zu beschreiben. Durch Betrachten der Bilder können schon Zweijährige ganz genau sehen, dass es deutlich mehr Gefühle als zum Beispiel „glücklich“, „traurig“ oder „wütend“ gibt.

Da gibt es zum Beispiel das schlaue, das fleißige oder das neugierige Kind, aber auch das fantasievolle, das verträumte und ebenso das mutige Kind. So werden viele verschiedene Facetten und Bereiche aufgezeigt. Den Kleinsten im AWO-Familienzentrum hat die Vorlesestunde sichtlich Spaß gemacht. JR

