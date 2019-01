Kinder malen mit Aquarellfarben

viernheim.Im etwas anderen Malkurs des Familienbildungswerks malen Kinder mit ihren eigenen Wasserfarben auf Original-Aquarellpapier. Aquarellpapier kann mehr Wasser aufnehmen, so dass die Farben in ihrer ganzen Vielfalt fließen können. Im Vordergrund steht nicht die figürliche Darstellung, sondern das Zusammenspiel von Wasser und Farbe. Der Kurs findet ab dem 25. Januar dreimal freitags von 15 bis 18 Uhr unter der Leitung von Anne Benz statt. Er ist geeignet für Kinder ab sechs Jahren und kostet 20 Euro plus 15 Euro Materialkosten.

Anmeldungen nimmt das Familienbildungswerk unter der Telefonnummer 06204/92 96 20 oder per E-Mail an fbw.viernheim@bistum-mainz.de entgegen. su

