Kinder mit eiskalter Leidenschaft

In der Bärengruppe entstand ein Vanilleeis mit Cookies und Smarties, in der Elefantengruppe entstand ein Schokoladeneis mit Amarenakirschen und Smarties, in der Igelgruppe entstand ein Milcheis mit Schokostreuseln und Cookies und in der Schildkrötengruppe entschied man sich für ein Joghurteis mit Smarties und Schokostreuseln.

Nun war Familie Marra gefragt, alle vier selbstkreierten Eissorten herzustellen. Zwei Wochen später war der große Tag gekommen, und alle Kindergartenkinder durften jedes Eis probieren. Die kleinen Eisexperten überlegten und diskutierten, für welches Eis sie sich endgültig entscheiden sollten. Sie nahmen ihre Aufgabe sehr ernst. Vier verschiedene Eissorten zu probieren, war natürlich eine tolle Aufgabe. Geschmack und vor allem Aussehen entschieden dann über das Gewinnereis.

Wie schon bei den Toppings wurde auch die Wahl des Gewinnereis demokratisch abgestimmt. Natürlich durften auch die Krippenkinder die Eissorten probieren, jedoch sich für ein Eis zu entscheiden war für sie noch zu schwierig. Somit lag die finale Entscheidung bei den Kindergartenkindern.

Die Kinder haben entschieden: Das „Arche-Noah-Eis“ wird ein Schokoladeneis mit Amarenakirschen und Smarties. Dann hatte die Firma Gelato Marra alle Hände voll zu tun, das gewählte Eis zu produzieren. Nun gibt es das Eis mit dem Arche-Noah-Logo bei Gelato Marra zu kaufen. Voraussichtlich geht der Verkauf bis Ende August. Jedoch könnte sich dieser bei starker Nachfrage eventuell verlängern. Und nun zur eigentlichen Idee von Familie Marra: Die Firma spendet pro verkauftem Eisbecher einen Euro an die Kindertagesstätte Arche Noah und möchte die Kita auf diesem Wege finanziell etwas unterstützen. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 15.06.2018