Viernheim.. Für die Kinder der evangelischen Tagesstätte Gänseblümchen ist es selbstverständlich, Müll aufzusammeln. „Bei uns gibt es einen täglichen Gartendienst, an dem die Kinder abwechselnd teilnehmen und so ein Bewusstsein für Abfall und die Umwelt entwickeln“, berichtete Erzieherin Natalie Skibka. Deshalb habe sich nun auch die Teilnahme an der hessenweiten Aktion „sauberhafter Kindertag“ angeboten. Drei Gruppen machten sich in Begleitung je einer Erzieherin und eines Elternteils auf den Weg, um im weiteren Umfeld des Kindergartens Abfall aufzulesen. Am Ende trafen sich alle zu einem Helferessen in Form eines Picknicks auf dem benachbarten Spielplatz, wo es natürlich viel zu erzählen gab.

Die Kinder waren mit großem Engagement bei der Sache. Jeder noch so kleine Fund wurde stolz präsentiert. „Da ist sogar Glas dabei“, meldete ein Junge einen gefährlichen Gegenstand. Neben der Abfallbeseitigung ging es vor allem darum, dass die Kinder sich schon frühzeitig mit der Umweltverschmutzung im eigenen Umfeld beschäftigen.

Im vergangenen Jahr hatten hessenweit mehr als 270 Kindertagesstätten an der Aktion teilgenommen und achtlos weggeworfenen Abfall in der Umgebung ihres Kindergartens eingesammelt. Die Aktion „Sauberhafter Kindertag“ findet seit 16 Jahren statt, mit stetig steigenden Teilnehmerzahlen. Gerade den kleineren Kindern leuchte es sofort ein, dass Abfälle in die Tonne gehören, stellen die Erzieher dabei immer wieder fest.