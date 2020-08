Kinder üben mit Ball und Schläger

Viernheim.Das Interesse am Ferienprogramm der Tischtennisabteilung des TSV Amicitia hält sich in diesem Jahr in Grenzen. „Es kommen zwar immer wieder andere Kinder zu unserem Schnuppertraining, oft aber nicht einmal ein Hand voll“, gibt sich Jugendtrainer Jan-Eric Mayer leicht enttäuscht. In den vergangenen Jahren seien es deutlich mehr Kinder gewesen.

Jetzt ist aber alles anders, in erster Linie wegen der Corona-Pandemie. Ferienspiele gibt es nur in abgespeckter Form und im Vorfeld konnte der Verein die Werbetrommel nicht so kräftig wie früher rühren. Dabei haben die Verantwortlichen der Tischtennisabteilung alles getan, um die Hygienevorschriften umzusetzen.

Beispielsweise werden die Namen der Teilnehmer registriert sowie Bälle und Schläger persönlich zugeordnet, damit die Kinder möglichst wenig mit anderen in Kontakt kommen. Den Spielern wird auch empfohlen nicht wie gewohnt die Handflächen auf den Tischen abzuwischen, um einen besseren Griff zu bekommen. Natürlich gilt es auch, den Abstand zueinander einzuhalten und die Hände regelmäßig zu waschen.

Zusammen mit seinem Trainerkollegen Marc Schober hatte Mayer auch wieder ein Programm für Einsteiger erarbeitet. Nach der kurzen Begrüßung zeiten die Trainer den Kindern die Grundlagen des Tischtennis. Das reichte von den Utensilien wie Ball, Schläger und Platte bis hin zur richtigen Schlägerhaltung und einigen Fachausdrücken wie Aufschlag, Vorhand, Schmetterball und Zählweise.

Junge Talente gesucht

Die Tischtennisabteilung des TSV Amicitia ist immer auf der Suche nach jungen Talenten. Deshalb engagiert sich der Verein seit Jahren auch bei den Ferienspielen.

Wer Interesse am Tischtennis hat, kann nach Voranmeldung an einem kostenloses Schnuppertraining teilnehmen. Das ideale Anfangsalter haben nach Angaben des Vereins Schüler der dritten und vierten Grundschulklasse, aber auch Späteinsteiger können einen Versuch wagen.

