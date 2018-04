Anzeige

Viernheim.Akribisch bemalte Noelle (elf Jahre alt) mit ihrem selbst gebasteltem Pinsel ein Mammut, so wie es wohl Ötzi bei seiner Wanderung durch das Ötztal vor 5250 Jahren begegnet sein könnte. Einen massiven brauen Körper mit hellen Stoßzähnen. Den Pinsel dafür hat Noelle selbst gebastelt. Auch Ötzi selbst konnte in der Jungsteinzeit nicht einfach in den Baumarkt gehen, um sich einen Pinsel zu kaufen.

Noelle nahm zusammen mit 47 anderen Kindern im Grundschulalter an der Mit-Mach-Aktion „Auf Ötzi’s Spuren“ des Stadtmuseums Viernheim teil. Seit 2009 werden unter dem Motto des Museums „Bewahren, Erforschen, Erleben, Vermitteln“ solche Aktionen in den Oster-und Herbstferien für wissensdurstige Nachwuchsforscher angeboten.

Die Projektleiterin, die sich immer neue spannende Themen ausdenkt – wie zum Beispiel „Adventure in Space“, „Wilder Westen“, „Mittelalter“ oder „Medien – früher und heute“ – ist die Kunsthistorikerin Antje Gräfe. Tatkräftig unterstützt von der „guten Seele des Museums“, Markus Müller. An vier Tagen in der Woche nach Ostern trafen sich die Kinder jeweils von 9 bis 13 Uhr, um das Rad der Geschichte zurückzudrehen und auf den Spuren des Jägers- und Sammlers „Ötzi“ in der Jungsteinzeit zu wandeln.