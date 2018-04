Anzeige

Viernheim.Kürzlich haben die Kinder der Kita St. Michael ein Indianerfest gefeiert. Seit Januar hat sich in der Kita alles um die „Indianer“ gedreht. Auf Wunsch der Kleinen wurde dieses Thema aufgegriffen. Die Kinder haben in dieser Zeit erfahren wie die Indianer lebten beziehungsweise leben, haben gekocht, gebacken, gebastelt, getanzt und auch mit Erdfarben experimentiert. Mit diesem Fest wurde das Thema beendet. Die Kinder, die an diesem Tag Lust dazu hatten, durften auch verkleidet in die Tagesstätte kommen. red (Bild: Kita St. Michael)