Kinder würdigen „Mutter Erde“

Viernheim.Acht Chöre und Musikgruppen auf der Bühne, Hunderte kleine Sänger und Musiker sangen und spielten für den guten Zweck. Am Weltkindertag hatte das Familienbildungswerk zu dem Konzert „Benefiz for Kids“ in die Mehrzweckhalle der Goetheschule eingeladen.

Das FBW hatte vor zehn Jahren die Programme „Opstapje“ und „Wellcome“ gestartet. „Opstapje“ ist ein Angebot für Familien mit Babys und Kleinkindern ab sechs Monaten. Einmal pro Woche kommt eine Mitarbeiterin des Projekts in die Familien und stellt Spiel- und Bastelmaterialien vor. „Wellcome“ unterstützt junge Familien nach der Geburt eines Kindes. Eine ehrenamtliche Mitarbeiterin schenkt ihre Zeit und entlastet so die Eltern.

„Ich bin dankbar, dass das FBW mit diesen Projekten begonnen hat, die seither so viele Menschen angesprochen haben“, bedankte sich Bürgermeister Matthias Baaß für diesen Baustein, der dabei helfe, dass die Kleinen in Viernheim gut aufwachsen könnten. Zusammen mit dem Ersten Stadtrat Bastian Kempf lauschte Baaß den Vorträgen der einzelnen Chöre und Gruppen.

Den Anfang machten die Instrumentalisten. „Probier’s mal mit Gemütlichkeit“ und „The Waltzing Cat“ hießen die Beiträge des Jugendorchesters der Musikschule unter der Leitung von Ilona Schelter-Grooß. Zu den Liedern „Mutter Erde“ und „Wir sind Freunde“ tanzten die Kinder aus der Kita St. Hildegard, einstudiert von Sylvia Thoms und Bärbel Bugert. „M, U, G, S – Musik macht wirklich schlau. M, U, G, S – das wissen wir ganz genau“, sang der Chor der Friedrich-Fröbel-Schule. Christoph Wunderle hatte außerdem ein Herbstlied vorbereitet und ein Stück, das zum Klimawandel passt: „Ich möchte kein Eisbär mehr sein, die Erde wird wärmer und wärmer. Meine Scholle ist längst schon viel zu klein.“ Die „Singsternchen“ waren aus der Pirmasenser Straße gekommen und hatten einen eigenen Song dabei: „Lollipop“ bekam selbstgedichtete Strophen. Auch beim „Körperteilblues“ sangen die kleinen Sänger begeistert mit.

Mit einem Popsong, nämlich „Ich bin ich“, wartete die Goetheschule auf. Nicole Adler hatte außerdem die „Pommes-Buden-Polonaise“ geprobt: „Pommes, Fritten, Mayonnaise, Ketchup drauf – delikat“. Die Nachwuchssänger aus der Maria-Ward-Kindertagesstätte sangen „Immer und überall ist er da“ und „Gottes Liebe ist so wunderbar“.

Von den Jüngsten ging es weiter zu den Ältesten: Der Jugendchor von St. Michael brachte „Nessaja – ich wollte nie erwachsen sein“ aus dem „Tabaluga“-Musical zum Vortrag. Der evangelische Jugendchor kam dazu, mit einem Sprechkanon, den Martin Stein dirigierte. Beide Chöre zusammen sorgten mit zwei Liedern aus dem Musical „Der kleine Tag“ für den krönenden Abschluss: „Einfach nur so“ und „Du bist du“.

Da blieb FBW-Leiterin Silvia Schoeneck nur noch, eine Rakete steigen zu lassen für alle Chöre, für die Leiter, die Sponsoren, für die Organisatoren und ein gelungenes Kinder- und Jugendchor-Konzert.

© Südhessen Morgen, Montag, 23.09.2019