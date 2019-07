Kinder zeigen Haltung

Viernheim.Das Klacken der Steppschuhe ist schon auf dem Flur zu hören. Im Ballettsaal übt Elke Hammer mit den Ferienspielkindern die richtige Technik mit den Steppschuhen. Und nach einer Stunde beherrschen die Teilnehmer tatsächlich schon eine kleine Schrittfolge.

Gleich mehrere Termine in der ersten Woche der Ferienspiele finden bei der Ballettschule Hammer im Bürgerhaus statt. An vier Tagen können sich Mädchen und Jungen in Ballett und Stepptanz versuchen, die meisten Kinder haben sich auch für alle vier Nachmittage angemeldet. „Es sind fast alle Neulinge, nur wenige Kinder haben Tanzerfahrung“, sagt Elke Hammer.

Klacken der Steppschuhe

An jedem Nachmittag bietet sie eine Schnupperstunde in Stepptanz und in Ballett an. Die jungen Stepptänzer bekommen erst einmal die passenden Schuhe mit den Steppeisen an den Sohlen. Damit gelingt das typische Klacken sofort, als die Mädchen und Jungen im Takt der Musik mit Fußballen und Ferse auftreten.

Ganz leicht und sanft geht es danach beim Ballett zu. Elke Hammer übt die Tanz-Positionen, das Plié und erste Sprünge. „Füße strecken, Fußspitzen nach vorne“, weist die Ballettschulleiterin die Mädchen an, als sie durch den Ballettsaal hüpfen. Danach dürfen sie an die Stange und fühlen sich bei der Übung mit den lang gestreckten Beinen fast schon wie richtige Prima-Ballerinas.

Ein zweiter Programmpunkt der Ferienspiele findet in Mannheim statt. Der Kinderschutzbund hat die Viernheimer Ferienspielkinder zu einer Exkursion in den Luisenpark eingeladen. Auch am Mittwoch und am Donnerstag können Interessenten Ballett und Stepp im Rahmen der Ferienspiele ausprobieren. Am Mittwoch steht außerdem ein Pferde-Nachmittag beim Reit- und Fahrverein an. Nächste Woche wird es sportlich für alle Ferienspielkinder. Nacheinander sind Tauchen, Ringen, Tennis, die Disziplinen für das Sportabzeichen und Tischtennis angesetzt. su

