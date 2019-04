Kinder zeigen Kunststücke

Viernheim.. „Manege frei“ hieß es beim zirkuspädagogischen Tag für Fünftklässler der Friedrich-Fröbel-Schule. Zum Abschluss des Projekts präsentierten die Schüler die erlernten Kunststücke in einer kleinen Show. Die Kinder jonglierten, balancierten und bauten Menschenpyramiden. Erarbeitet hatten das Programm die Trainer des Mitmachzirkus „Waldoni“ zusammen mit Intensivschülern und Jugendlichen aus den Ganztagsklassen von Lehrerin Bianca Klotzbach.

Jugendförderung wirkt mit

Organisiert wurde der außergewöhnliche Unterricht wieder vom Stadtteilbüro West der städtischen Jugendförderung und das bewusst mit einem Hintergedanken. „Bei solchen Maßnahmen werden nicht nur Kunststückchen erlernt, es werden auch Dinge wie soziales Lernen, Selbstdisziplin und Teamfähigkeit vermittelt“, erklärte Beate Helmes von der Jugendförderung.

Der Spaß kam an dem Tag ebenso nicht zu kurz. Es wurde viel gelacht, und wenn die eine oder andere Übung einmal nicht gelang, wurde sie eben noch einmal wiederholt. Die Ergebnisse ihrer Arbeit präsentierten die Schüler am Nachmittag Eltern und Freunden in der Turnhalle der Friedrich-Fröbel-Schule.

Gerade die Zirkuspädagogik gilt nach Aussage der Organisatoren als geeignetes Instrument, um Lernziele spielerisch zu erreichen. Ziel sei es, Konzentrationsfähigkeit, Selbstdisziplin, Teamfähigkeit, Fairness und Selbstvertrauen zu steigern sowie motorische Fähigkeiten und soziale Kompetenzen zu fördern. Geschult wurden die Schüler von den den Zirkustrainern Eva Jaksch, Jan Martin und Lilli Hülschke aus Darmstadt-Eberstadt.

Die Zirkustage und Projektwochenangebote seien eine ideale Möglichkeit, einmal in die Zirkuswelt einzutauchen, sagte Lehrerin Bianca Klotzbach. Abseits vom Schulalltag könnten sich Schüler und Lehrer einmal völlig neu begegnen. Am Ende des Projekts steht immer eine Aufführung, bei der die Teilnehmer ihre erlernten Kunststücke präsentieren. JR

© Südhessen Morgen, Freitag, 12.04.2019