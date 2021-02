Kinderbücher als Podcasts

Viernheim.Unter dem Titel „Ohrenschmaus“ bietet die Stadtbibliothek ab Mittwoch, 3. Februar, für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren neue Podcasts an. Hintergrund ist laut einer Pressemitteilung, dass aufgrund der Pandemie seit vergangenem Jahr keine Vorlesenachmittage mehr möglich sind. Für die Podcasts werden nun Bücher eingelesen und aufgenommen. Was genau vorgelesen wird, bleibt laut der Mitteilung „eine Überraschung“. An jedem ersten Mittwoch im Monat wird eine neue Geschichte auf der Homepage stadtbuecherei.viernheim.de für zwei Wochen zu finden sein. Insgesamt sind sechs Podcasts geplant. Alle Geschichten können auch als Buch ausgeliehen werden. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 02.02.2021