Kindergarten hat Vorrang

Diese Entscheidung für den Standort am alten Bahnhof ist wichtig. Natürlich wird sie den Eltern nichts nützen, die sich schon vergeblich um einen Kita-Platz beworben haben. Aber sie wird absehbar helfen, die Not beim Betreuungsangebot zu lindern. Bisher bekommen Jahr für Jahr mindestens 80 Eltern eine Absage, die sich um einen Betreuungsplatz für ihr Kind bemüht haben. Und stetig steigende Geburtenzahlen in der Stadt – an sich ja kein Grund für Trübsal – führen zwangsläufig zu einer weiteren Verschärfung der Knappheit. Der Fußballplatz des TSV Amicitia bleibt mit der Lösung unangetastet, muss also nicht für die Kita weichen. Das ist ein positives Signal für den Sport.

Absehbar geht die Stadt dafür in einen Konflikt mit dem Landkreis, der das beanspruchte Areal eigentlich für eine Grundschule vorgesehen hatte. Das aber muss die Partnerschaft aushalten.

Denn solange die Lage in der Kinderbetreuung derart angespannt ist, ergibt auch eine neue Schule für die Familien in Viernheim keinen Sinn. Weiter ungelöst ist die Frage nach der Finanzierung. Kommunen werden durch die hohen Kosten von Bau und Betrieb der Kitas stark belastet. Die Landesregierung ist daher gefordert, den Städten und Gemeinden stärker als bisher unter die Arme zu greifen.

© Südhessen Morgen, Samstag, 13.04.2019