Kinderkommissar Leon zu Besuch

Viernheim.Einen abwechslungsreichen Tag erlebten die Kinder der evangelischen Tagesstätte Arche Noah zusammen mit ihren Eltern und Geschwistern. Zunächst ging es zum Familiengottesdienst in die Auferstehungskirche, wo Pfarrer Markus Eichler einen von den Kindergartenkindern mitgestalteten Gottesdienst hielt. Dabei wurden die Vorschulkinder aus der Gruppe der Taubenkinder gesegnet. Im Anschluss stand das Sommerfest in der Kindertagesstätte Arche Noah am Franconvilleplatz auf dem Programm.

Auf dem Gelände und in den Räumen der Kita warteten zahlreiche Mitmachaktionen auf die Besucher. Unter anderem war der Turnverein mit einem Bewegungsparcours vertreten. Im Mittelpunkt des Sommerfests stand die Verabschiedung der 21 Schulanfänger, die die Arche Noah nun verlassen. Ein großes Erlebnis war der Besuch von Kinderkommissar Leon, den der Nachwuchs bisher nur aus Erzählungen und von Bildern her kannte. Jetzt konnten die Kinder dem Plüschlöwen persönlich die Hand, besser gesagt die Pfote, schütteln.

Der Elternbeirat hatte ein umfangreiches Buffet mit süßen und deftigen Spezialitäten vorbereitet. Der Inhaber von „Gelato Marra“ spendierte zudem leckeres Eis. „Für die Unterstützung der Eltern möchten wir uns ganz herzlich bedanken“, betonte die Leiterin der Kindertagesstätte, Elke Ihrig.

Die Kita Arche Noah ist Teil der evangelischen Auferstehungsgemeinde. Sie wird von Pfarrer Markus Eichler und dem Kita-Ausschuss des Kirchenvorstandes betreut. In der Arche Noah gibt es vier Kindergarten- und drei Krippengruppen mit insgesamt 136 Plätzen. Der Kindergarten steht Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren offen. In den drei Krippengruppen werden jeweils bis zu zwölf Kinder zwischen zwölf Monaten und drei Jahren betreut. Das Kita-Team besteht aus 26 Erziehern in Voll- und Teilzeit, einer Übungsleiterin sowie vier Praktikanten in Ausbildung. Insgesamt sind in der Einrichtung rund 40 hauptamtliche Mitarbeiter beschäftigt. JR

