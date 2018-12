Kindern und Senioren Freude schenken

Viernheim.Heiligabend rückt immer näher, es wird es Zeit sich um die passenden Geschenke zu kümmern. Aber nicht jeder findet etwas unter dem Weihnachtsbaum, viele Menschen können sich ein Fest schlicht nicht leisten. Deshalb hat die Initiativgruppe „Wir Unternehmen für Viernheim“ (WUfV) die Geschenkaktion „Viernheimer Weihnachtsbaum“ ins Leben gerufen, um bedürftigen Kindern und weniger betuchten Senioren doch noch eine Freude zu bereiten.

Am Weihnachtsbaum in der Sparkasse Starkenburg in der Schulstraße sind 200 Wunschzettel aufgehängt, auf denen kleine Träume stehen. „Derzeit können dort noch gut 50 Kinderwünsche ,gepflückt’ werden, die es danach zu erfüllen gilt. Die Geschenke sollten bis zum morgigen Freitag abgegeben werden, damit die Bescherung wie geplant stattfinden kann“, hofft Projektleiter Karl-Heinz Neumann noch auf weitere Spender. Wer sich als Christkind betätigen möchte, muss nur einen oder auch mehrere Wunschzettel vom Tannenbaum abnehmen und sich bei den Mitarbeitern der Sparkasse registrieren lassen. Der Lions Club hat das bereits getan und stellt 500 Euro zur Verfügung. „Wir sind schon seit Beginn an dieser tollen Aktion beteiligt und erfüllen immer gleich mehrere Wünsche“, so Vize-Präsident Harald Hofmann.

Das alles passiert anonym, darauf wird Wert gelegt. Auch wenn am Ende keiner weiß, von wem das Geschenk stammt und an wen es geht, dürfte jeder Beteiligte glücklich sein. Die Wunschzettel wurden zuvor vom Jobcenter und vom Katholischen Sozialzentrum an bedürftige Familien mit Kindern und die älteren Viernheimer ausgegeben.

Am 19. Dezember steigt im Sozialzentrum mit Unterstützung der katholischen Kirchengemeinde St. Hildegard-St. Michael eine stimmungsvolle Weihnachtsfeier mit Bescherung. Zuvor erhalten die Senioren ihre Wunschtüten, in denen neben Tee und Gebäck auch ein Gutschein der City-Gemeinschaft im Wert von 30 Euro liegt. JR

