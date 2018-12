Kinderschutzbund verkauft Lichter

Viernheim.Der Viernheimer Kinderschutzbund hat zur Weihnachtszeit die Aktion „Sterne für Viernheims Kinder“ gestartet. Teelichter in Sternform, die hübsch weihnachtlich verpackt sind, werden am Wochenende auch auf dem Viernheimer Weihnachtsmarkt angeboten. Außerdem stehen Körbe mit Sternkerzen in verschiedenen Viernheimer Geschäften sowie in der Geschäftsstelle des Kinderschutzbundes in der Wasserstraße 20: Dienstag von 10 bis 12 Uhr, Mittwoch von 16 bis 18 Uhr und Donnerstag von 11 bis 13 Uhr). Pro Stern werden zwei Euro Spende erbeten. Der Erlös kommt den Einrichtungen des Kinderschutzbundes zugute. red

