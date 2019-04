Kinderstimmen erklingen im Foyer

viernheim.Die Aula der Friedrich-Fröbel-Schule ist mit ihrer breiten Treppe eigentlich recht großzügig dimensioniert. Trotzdem herrscht dort mehrmals im Jahr drangvolle Enge. Grund ist das traditionelle Treppensingen der Grundschüler, das vor den jeweiligen Ferien stattfindet. So auch am vergangenen Freitag, als vor den Osterferien noch schnell gute Laune verbreitet wurde.

Die Kinder freuen sich immer wieder auf diese beliebte Veranstaltung, und das gleich aus zwei Gründen. Zum einen können die Grundschüler dabei die Ergebnisse des Musikunterrichts vor einem Publikum präsentieren, andererseits geht es danach immer sofort in die Ferien. Entsprechend gut war kurz nach der ersten großen Pause die Stimmung. Die jungen Musiker, unter anderem Sänger und Blockflötenspieler, benötigten einmal mehr sämtliche Stufen, auf denen es wieder ganz schön eng zuging. Musiklehrer Christoph Wunderle betätigte sich als Dirigent und begleitete die Kinder am Keyboard. Im Vorfeld hatte er unter dem Motto „musikalische Grundschule“ in den Klassen und im Schulchor die entsprechenden Stücke erarbeitet. Die Lieder erklangen aus rund 300 Kinderkehlen, dazu wurden auch spezielle Stücke wie der Evergreen „O When The Saints“ nur von den Blockflötenschülern angestimmt. Passend zur Jahreszeit standen viele Frühlingslieder auf dem Programm. Den Nagel auf den Kopf trafen die Schulkinder gleich mit „Ich lieb´ den Frühling“. Zur rechten Zeit ertönte dann auch „Alle Vöglein sind schon da“, „Es tönen die Lieder“ und der Osterhasenkanon mit Flötenbegleitung der Klassen 2b/4c. Sabine Minich und Laura Steudle bekamen mit ihren Geigensoli ebenfalls starken Applaus. Nachdem sich die Schüler in verschiedenen Sprachen in die Ferien verabschiedet hatten erklang noch der Refrain des Hits „We Are The World“ mit Trommelbegleitung von Yasan aus der Intensivklasse.

Beim Treppensingen fand aber auch eine Spendenübergabe statt. Beim Martinsfest im vergangenen Jahr, wo es einen Umzug und ein großes Lagerfeuer gab und Speisen und Getränke verkauft wurden, kam ein stattlicher Erlös zusammen. Jetzt konnten das Tierheim, der Verein Yaa Soma und die Kinderkrebshilfe jeweils 120 Euro als vorgezogene Osterüberraschung in Empfang nehmen.

