Anzeige

Die Schüler der Friedrich-Fröbel-Schule beginnen am Montag um 8.30 Uhr mit dem Unterricht im Klassenverband. Um 9 Uhr findet für die Sekundarstufe ein ökumenischer Gottesdienst in der Hildegardkirche statt, die Grundschüler kommen um 10 Uhr zum Schulanfangsgottesdienst. Alle Schüler, die Lehrer und die Schulleitung treffen sich am Donnerstag, 9. August, um 8.45 Uhr in der Sporthalle zur Schuljahreseröffnung. An der Alexander-von-Humboldt-Schule startet das Schuljahr mit einem ökumenischen Gottesdienst, um 8.15 Uhr in der Auferstehungskirche. Thema der Messe ist „Mit Jesus Brücken bauen“.

Von 9.35 bis 13 Uhr haben die Schüler dann ihren ersten Unterrichtstag. Die Albertus-Magnus-Schule eröffnet das Schuljahr 2018/19 mit einem Gottesdienst um 8 Uhr in St. Michael. In der dritten Stunde verkünden die Klassenlehrer die neuen Stundenpläne – und der gilt bereits ab der vierten Stunde, die Schüler am bischöflichen Gymnasium legen gleich richtig los.

© Südhessen Morgen, Freitag, 03.08.2018