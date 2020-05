„Kirche soll nicht exklusiv sein“

Viernheim.Nachdem Kirchen über Wochen nur zum persönlichen Gebet geöffnet waren, sind inzwischen auch öffentliche Gottesdienste wieder erlaubt. Dafür gelten allerdings strenge Regeln. Die Verantwortlichen in Viernheim warten deshalb vorerst weiter ab. So wollen die katholischen Pfarreien erst ab dem 15. Mai wieder gemeinsam Andachten feiern, die evangelischen Gemeinden nennen noch gar kein Datum.

Pfarrer Markus Eichler von der evangelischen Auferstehungsgemeinde kritisiert zudem, wie über die Wiederzulassung von Gottesdiensten informiert wurde: „Den Menschen wurde suggeriert, dass Gottesdienste am Sonntag wieder ganz normal aufgenommen werden. Besser und angemessener wäre gewesen, zu kommunizieren, dass Gottesdienste unter strengsten Auflagen und mit großen Einschränkungen möglich werden.“

Die evangelische Auferstehungsgemeinde müsse erst prüfen, wie sie die Kriterien umsetzen kann. „Die erlaubte Zahl der Gottesdienstbesucher wird strengstens limitiert, die Zeit soll verkürzt werden, wir dürfen nicht singen, es dürfen keine Musikgruppen mitwirken, das Tragen von Masken wird empfohlen“, zählt Pfarrer Eichler die Einschränkungen auf, die ein sorgfältiges Beraten und Prüfen erforderlich machten.

39 Bestimmungen des Bistums

„Dazu muss ein genaues Schutzkonzept erarbeitet werden. Eine Öffnung der Kirchen der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau für gottesdienstliche Versammlungen ist erst erlaubt, nachdem der Kirchenvorstand darüber beraten und beschlossen hat“, ergänzt Pfarrerin Irene Dannemann von der Christuskirchengemeinde. Klar ist schon, dass es auch am kommenden Sonntag, 10. Mai, von den evangelischen Gemeinden in Viernheim einen Gottesdienst als Livestream geben wird.

In den katholischen Kirchen wird bis zu den Sommerferien keine Eucharistie gefeiert. 39 Bestimmungen des Bistums Mainz könnten vielleicht eingehalten werden, teilt Gemeindereferent Herbert Kohl im Namen der Hauptamtlichen in einem Gemeindebrief mit. „Aber ein andächtiges Mitfeiern mit Mundschutz und ohne Gesang, mit Einlasskontrolle und Ordnerdiensten, mit größtmöglichem Abstand untereinander und reichlich Desinfektionsmittel können wir uns nicht vorstellen.“

Sonst feierten bis zu 600 Menschen die Wochenendgottesdienste. Mit den neuen Regelungen dürften maximal 70 Personen in ein Gotteshaus. „Kirche ist dann exklusiv und das widerspricht fundamental unserem Gemeindeverständnis“, begründen die Verantwortlichen ihre Entscheidung. Zudem könnten viele Gemeindemitglieder aufgrund ihres Alters oder wegen Vorerkrankungen nicht mitfeiern.

„Wir wollen unbedingt vermeiden, diese treuen Christen in Gewissensnöte zu bringen, ob sie jetzt mitfeiern sollen oder nicht“, führt Herbert Kohl aus. Daher verzichtet man auf Eucharistiefeiern, auch Christi Himmelfahrt, Pfingsten und Fronleichnam werde anders begangen. Dennoch sollen ab dem 15. Mai wieder öffentliche Gottesdienste gefeiert werden.

Freitags um 18 Uhr soll das Abendgebet in der Michaelskirche gemeinsam möglich sein, mittwochs um 12 Uhr das Mittagsgebet in der Apostelkirche. „Leider wird es auch bei diesen Andachten notwendig, sich vorher anzumelden“, teilt Kohl mit. Nähere Informationen über das Prozedere will er bald bekannt geben.

