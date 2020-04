Kirchenbänke bleiben leer

Viernheim.Kein letztes Abendmahl, keine Karfreitagsliturgie: Wegen der Einschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus finden die Messen an den Kartagen in den Viernheimer Kirchen nicht in gewohnter Weise statt.

Pfarrer Ronald Givens schildert in einem Gemeindebrief, wie die Festtage in der katholischen Kirche begangen werden. So fällt am Gründonnerstag die Eucharistiefeier aus. Stattdessen soll wie jeden Tag um 12 und um 18 Uhr das Angelus-Gebet gesprochen werden. „Nach dem Angelusgebet um 18 Uhr werden die Glocken bis zum Ostersonntag schweigen“, erklärt Givens.

Für Karfreitag verweist der Pfarrer auf digitale Angebote und regt andere Formen an, das Kreuz zu verehren. Darüber hinaus wird er täglich einen Impulstext schreiben und diesen auf der Homepage der katholischen Kirche veröffentlichen.

Für die Katholiken gibt es weitere digitale Gottesdienstangebote an den Feiertagen. Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf lädt ausdrücklich zum Mitfeiern am Bildschirm ein. Die Karfreitagsliturgie mit dem Bischof wird ab 15 Uhr auf der Internetseite des Bistums (bistum-mainz.de) übertragen. Zum Ostertriduum – Gründonnerstag, Karfreitag und Ostersonntag – veröffentlicht das Bistum außerdem Videobotschaften mit Andachten des Bischofs auf seiner Internetseite.

Aus dem Vatikan wird am Gründonnerstag um 18 Uhr die Heilige Messe vom Letzten Abendmahl mit Papst Franziskus übertragen, am Karfreitag die Feier vom Leiden und Sterben des Herrn (18 Uhr) und der Kreuzweg (21 Uhr). Der deutsche Kanal des Vatikans ist auf Youtube unter „Vatican News – Deutsch“ und auf Facebook unter „Vatican News“ zu finden.

Die evangelische Auferstehungsgemeinde und die Christuskirchengemeinde übertragen ihre Gottesdienste live in die Viernheimer Wohnungen und Häuser. Am Gründonnerstag findet um 18.30 Uhr die Messe mit Pfarrer Thomas Blöcher aus der Auferstehungskirche statt. Pfarrer Markus Eichler hält den Gottesdienst am Karfreitag um 10.30 Uhr in der Kapelle des St.-Josef-Krankenhauses. Der Stream ist live bei Facebook unter „Auferstehungskirche Viernheim“ beziehungsweise „akviernheim“ zu sehen. su

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 09.04.2020