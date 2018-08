KiSS-Schnuppermonat

Viernheim.Wer hat Lust die Kindersportschule (KiSS) des TV 1893 Viernheim kennenzulernen? Dann heißt es einfach mal vorbeikommen und sich ausprobieren. Im kompletten Monat September können die Kleinen unverbindlich in das Angebot der KiSS Viernheim hineinschnuppern.

In folgenden KiSS-Stunden können die Kinder vom Samstag, 1. September, bis Sonntag, 30. September, kostenlos mitmachen und das gerne auch mehrfach.

Windel KiSS (ein bis zwei Jahre): Donnerstag von 10.30 bis 11.30 Uhr im Gesellschaftsraum der Jahnhalle. Freitag von 15 bis 16 Uhr im Gesellschaftsraum der Jahnhalle.

MuKI KiSS (zwei bis drei Jahre): Dienstag von 15.15 bis 16.15 Uhr in der Jahnhalle. Mittwoch von 15 bis 16 Uhr in der Jahnhalle. Mittwoch von 16 bis 17 Uhr in der Jahnhalle. Freitag von 16.15 bis 17.15 Uhr in der Jahnhalle.

Mini KiSS (drei bis vier Jahre): Montag von 14.45 bis 15.45 Uhr in der Goethehalle. Freitag von 15 bis 16 Uhr in der Goethehalle.

A1 (fünf bis sechs Jahre): Montag von 15 bis 16 Uhr in der Jahnhalle. Dienstag von 16.15 bis 17.15 Uhr in der Jahnhalle.

A2 (sieben bis acht Jahre): Donnerstag von 16 bis 17 Uhr in der Jahnhalle. Freitag von 15 bis 16 Uhr in der Jahnhalle.

A3 (neun bis zwölf Jahre): Dienstag von 16.30 bis 18 Uhr in der Goethehalle.

Angebote in Kooperation mit Schulen/KiTas können nur in Abstimmung mit der jeweiligen Einrichtung getestet werden. Ebenso wird vorausgesetzt, dass das Kind die jeweilige Einrichtung besucht und die geforderten Voraussetzungen erfüllt.

KiTa Maria Ward: Montag von 13.45 bis 14.45 Uhr und von 14.45 bis 15.45 Uhr im Sportraum der KiTa.

KiTa Gänseblümchen: Dienstag von 13 bis 14 Uhr und von 14 bis 15 Uhr im Sportraum der KiTa.

KiTa Arche Noah: Donnerstag von 14.45 bis 15.45 Uhr und von 15.50 bis 16.50 Uhr im Sportraum der KiTa.

Goetheschule erste Klasse: Dienstag von 12.45 bis 13.45 Uhr in der Jahnhalle.

Goetheschule zweite Klasse: Mittwoch von 11.45 bis 12.45 Uhr in der Jahnhalle.

Goetheschule dritte und vierte Klasse: Mittwoch von 12.45 bis 13.45 Uhr in der Jahnhalle.

Grundschülerbetreuung Friedrich-Fröbel-Schule: Freitag von 13.30 bis 14.30 Uhr in der Sporthalle der Friedrich-Fröbel-Schule.

Weitere Informationen zum Angebot und zum Schnuppermonat gibt es auf der Homepage der KiSS Viernheim unter www.tvviernheim-kiss.de, per Telefon: 06204/3 05 52 69 oder Mail an: kiss@tvviernheim.de. red

