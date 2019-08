Kisten voller Lebensmittel

Viernheim.Die Initiative Foodsharing setzt sich deutschlandweit gegen Lebensmittelverschwendung ein. Auch im Rhein-Neckar-Kreis gibt es viele aktive Mitglieder und Gruppen. In Viernheim sei der Wunsch nach einem sogenannten Fairteiler, der die Verteilung der vielen geretteten Lebensmittel erleichtern würde, schon seit fast zwei Jahren da, schreibt die Ortsgruppe der Grünen in einer Pressemitteilung. „Leider tut sich bisher wenig“, heißt es weiter, weshalb sich die Viernheimer Grünen ein Bild von der Arbeit der Foodsharer und dem Fairteiler in Weinheim gemacht haben.

Die Foodsharing-Mitglieder Silvia Bernhardt, Ina Dewald und Sonja Filip aus der Brundtlandstadt erläuterten an der Ausgabestelle in der Weinheimer Johannisstraße ihre ehrenamtliche Arbeit. Dabei zeigten sie der Gruppe konkret, welche Mengen nach einer einzigen Abholung in einem kooperierenden Betrieb anfallen. Aus dem Fairteiler, einem unscheinbaren Holzschrank, könne sich dann jeder kostenfrei an den Lebensmitteln bedienen.

„Mit einem solchen Fairteiler wird nicht nur der geldfreien Organisation Foodsharing ermöglicht, noch mehr Lebensmittel zu verteilen und zu retten“, erklärte Filip. Es werde auch aktiv etwas gegen die massive Verschwendung von Lebensmittel und damit gegen den Klimawandel getan. „Und nicht zuletzt bietet ein solcher Fairteiler auch finanziell schwächer gestellten Menschen die Möglichkeit, sich anonym Lebensmittel zu nehmen und die klamme Haushaltskasse zu schonen. Es wäre sehr schade, wenn ausgerechnet Viernheim als Brundtlandstadt diese Möglichkeit, um der Ressourcenverschwendung entgegenzutreten, nicht nutzen würde“, machte sie deutlich.

Suche nach Standort

Die Gruppe der Viernheimer Grünen war sehr überrascht von der großen Menge an Lebensmitteln, die in einer einzigen Abholaktion gerettet wurde. Lobende Worte fand man für jene „Schaffer und Macher“, die dafür viel Freizeit opfern. Die Grünen-Delegation war „bestärkt in der Auffassung, dass solche beispielhaften Aktionen und im Anschluss daran eine öffentliche Verteilung auch in Viernheim möglich sein sollten“, so die Mitteilung weiter. Entscheidend dafür sei ein geeigneter, gut zugänglicher Standort auf öffentlichem oder privatem Gelände.

Fraktionssprecher Manfred Winkenbach kündigte daher einen Antrag für die Stadtverordnetenversammlung an. Mit dem Ziel, dass die Viernheimer Foodsharer bei der Suche nach einem Verteilerplatz durch die Stadtverwaltung unterstützt werden sollen. Aber auch über Vorschläge aus der Bevölkerung freue man sich, heißt es abschließend in der Pressemitteilung. red

