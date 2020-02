Kita-Projekt kommt in Bewegung

Viernheim.Diana Stolz hat sich die Zahlen genau angesehen: „Zwischen 2008 und 2018 hat sich die Zahl der Kinder in Viernheim um 34 Prozent erhöht.“ Mehr Kinder bedeuten auch größere Herausforderungen – so baut die Stadt Viernheim auf dem Gelände Lorscher Straße eine neue Kindertagesstätte.

Für diesen Neubau überreicht die Erste Kreisbeigeordnete einen Förderbescheid in enormer Höhe: 1,25 Millionen Euro gehen nach Viernheim. „Das sind doch die schönsten Termine, wenn man Geld verteilen kann, und dann auch noch so viel“, freut sich Diana Stolz. Die Fördermittel kommen aus dem Investitionsprogramm des Bundes für die Jahre 2018 bis 2020 „zur Schaffung und Sicherung von Betreuungsplätzen bis zum Schuleintritt“. Der Kreis Bergstraße als zuständige Behörde gibt die Förderungen dann an die Kommunen weiter.

„Uns hilft das sehr bei der Finanzierung der neuen Tagesstätte“, bedankt sich Bürgermeister Matthias Baaß. Die Gesamtkosten des Neubaus liegen bei rund vier Millionen Euro. Die Kita wird baugleich mit dem „Entdeckerland“ am Bannholzgraben in Modulbauweise errichtet. Aber noch ist auf dem Areal, dem zweiten Rasenplatz des Sportgeländes an der Lorscher Straße, noch nichts zu sehen. Baubeginn ist voraussichtlich im März oder April, bis Ende Oktober soll alles fertig sein. Ab 1. November werden die Kinder schrittweise in den fünf Gruppen aufgenommen.

Nicht nur in Viernheim, sondern im ganzen Kreis Bergstraße steigen die Kinderzahlen – durch den starken Zuzug, aber auch, weil mehr Kinder geboren werden. „Der Bedarf an Krippen- und Kindergartenplätzen ist in den vergangenen Jahren immens gestiegen. Und das wirkt sich auch bei den Schulen aus“, verweist Diana Stolz auch auf den Schulentwicklungsplan, der aktuell erstellt wird.

Hohe finanzielle Belastung

Bürgermeister Mathias Baaß hatte anlässlich der Übergabe des Bescheids zwei Statistiken vorbereitet: Eine Grafik zeigt die Entwicklung des Zuschussbedarfs, den die Stadt für den gesamten Tagesstättenbetrieb in Viernheim hat. „Die Summe hat sich in den letzten Jahren fast verdoppelt“, betont Baaß. Zum anderen hatte er die Betriebskosten aufgeschlüsselt. „Die Stadt zahlt mehr als die Hälfte, das Land gut ein Viertel. Und elf Prozent tragen die Eltern.“ Die Realität liege damit weit von dem entfernt, was der Landesrechnungshof laut Baaß anstrebt: „ein Drittel Stadt, ein Drittel Träger, ein Drittel Eltern“.

Peter Strickler vom Vorstand der Arbeiterwohlfart (AWO) als künftigem Träger verrät, dass die Kita auf dem Sportplatz auch einen entsprechenden Schwerpunkt haben werde: „Der Fokus soll hier auf Bewegung liegen.“ Vorstandsmitglied Tom Tarchanow erklärt, dass sich die AWO freue, „mit dem Betriebsstart der Kita den knapp 70 bisher unversorgten Kindern einen Platz bieten können“. Rund 50 Anmeldungen lägen schon vor, betont Peter Lichtenthäler, der in der Geschäftsstelle der Arbeiterwohlfahrt die Anmeldungen verwaltet. su

