Kita-Projekt stößt auf viel Zustimmung

Viernheim.„Warum soll denn ausgerechnet die Marienkirche umgebaut werden, so ein Kulturgut?“, will Martina Illert wissen. Friederike Winkenbach betont, auch sie sei anfänglich gegen die Kita-Pläne gewesen. „Aber die Erläuterungen dazu haben mich überzeugt.“ Die Überlegung, in einem Teil des ältesten Viernheimer Gotteshauses eine Kindertagesstätte einzurichten (wir berichteten), wird seit Wochen öffentlich diskutiert. Ihre Gedanken dazu – Lob, Bedenken und Kritik – äußern Gemeindemitglieder bei einer Pfarrversammlung der Katholischen Kirche, bei der die Entwurfspläne noch einmal vorgestellt werden.

Dabei überwiegen die positiven Rückmeldungen deutlich: „Es ist doch fast die Quadratur des Kreises“, meint etwa Hans-Jürgen Haas zu dem Vorhaben, die Kirche zu erhalten und gleichzeitig Kindern und Familien einen Zugang zur Gemeinde zu bieten. „Kinder können Tag für Tag Gemeinschaft in einer Kirche erleben“, findet auch Stephanie Gölz. „Die Kirche ist so zukunftsfähig, mit einem kleineren Raum“, sagt Nicole Klauder. Christina Feifer findet es gut, dass man eine Umnutzung noch in der eigenen Hand habe: „In Holland wurde eine Kirche zum Kaufhaus umgebaut. Dann doch lieber Kinder als Kleiderständer.“

Nur wenige Besucher bringen ihre grundsätzliche Ablehnung gegenüber dem Projekt zum Ausdruck oder äußern sich kritisch zu möglichen optischen Veränderungen. Auf ihre Einwände hin beschreibt Pfarrer Ronald Givens das Problem der Pfarrgruppe: Die Kirche sei sanierungsbedürftig, das Bistum aber stelle keine finanziellen Mittel zur Verfügung. Zudem habe sich die Anzahl der Katholiken halbiert. „Wir haben in der Pfarrei überlegt, wie eine Lösung mit einer verkleinerten Kirche aussehen kann“, sagt Givens. Bei allen Überlegungen zu einer Umnutzung – als Kolumbarium, als Pfarr- und Jugendheim oder Bücherei – habe sich immer die Frage gestellt, wie Umbau und Unterhalt finanziert werden könnten. Mit der Suche der Stadt nach einem Standort für eine weitere Kita habe sich eine neue Option ergeben, so Givens. Architekt Roland Träger hat daraufhin erste Pläne für eine Kita als „Haus im Haus“ entwickelt.

Zusätzliche Fenster vorgesehen

Bedenken von Versammlungsbesuchern, dass das Gesamtbild der Kirche leiden könnte, versucht der Architekt zu entkräften: „Die Außenwände bleiben bestehen, lediglich große Fenster werden im unteren Bereich eingezogen, damit genug Licht in die Kita kommt. Der Fliesenboden bleibt unbeschädigt, und die Decken und Wände im verbleibenden Kirchenteil würden saniert werden.“ Herbert Kohl entgegnet denen, die sich um das Gebäude sorgen: „Das ist nicht Kirche, das sind Steine. Kirche besteht aus Menschen, die ihren Glauben weitergeben wollen.“ Zu der Kritik Peter Dresens, dass die Gemeinde erst spät in die Thematik eingebunden worden sei, sagt der Gemeindereferent: „Was wäre gewesen, wenn Stadt oder Kreis oder Bistum die Idee grundsätzlich abgelehnt hätten? Erst wenn das Vorhaben auch als machbar eingeschätzt wird, sollte darüber informiert werden.“

Deutlich wird bei der Pfarrversammlung auch, dass auf eine mögliche Umnutzung der Marienkirche weitere Schritte folgen könnten. Im Zuge des Pastoralen Wegs müsse über alle Gebäude diskutiert werden, sagt Givens. „Die verschiedenen Kirchengebäude mit ihren Reparaturen sind eine Last für mich als Pfarrer, der sich neben der Seelsorge auch um Handwerker kümmern muss.“ Die Gemeinde könne auf Dauer nicht vier Kirchen in Viernheim sanieren und unterhalten. Deshalb hofft die Katholische Kirche, dass die Stadt den Kita-Umbau finanziert, die Renovierung des Gebäudes würden dann Bistum und Pfarrei übernehmen. „Wenn die ,Kita-Kirche’ nicht als Pilotprojekt des Bistums läuft, muss alles von der Gemeinde finanziert werden“, erklärt der Geistliche. Die Entscheidung liegt nun bei der Stadtverordnetenversammlung.

Die Pfarrversammlung schließt Givens mit einer persönlichen Anmerkung. „Mir ist die Marienkirche keineswegs egal, ich verdanke ihr viel. Ich hätte vieles nicht überstanden, wenn ich nicht die Marienkirche und die Menschen gehabt hätte“, bekennt Givens. „Deshalb will ich zusammen mit denen, die mit mir Verantwortung tragen, diese Kirche als Gottesdienstraum erhalten und nicht dem Verfall überlassen.“

© Südhessen Morgen, Montag, 02.03.2020